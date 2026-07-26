FMP 2026 Kembali Digelar, 17 Agenda Siap Semarakkan Bulan Kemerdekaan di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Festival Merah Putih (FMP) 2026 kembali digelar di Kota Bogor untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebanyak 17 agenda sosial, kebangsaan, pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi kreatif akan digelar di sejumlah lokasi di Kota Bogor mulai akhir Juli hingga 31 Agustus 2026.

Rangkaian FMP 2026 diawali dengan Silaturahmi Kebangsaan bersama insan pers di Tirta Ballroom THE 1O1 Bogor Suryakancana, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bogor Raya, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor.

Sementara itu, pembukaan resmi FMP 2026 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (31/7/2026) di Makorem 061/Suryakancana.

Adapun penutupan akan digelar pada Minggu (30/8/2026) di Lanud Atang Sendjaja.

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Ketua Panitia FMP 2026 Syahril M. Said mengatakan, Festival Merah Putih merupakan gerakan bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan memperkuat persatuan.

“Festival Merah Putih bukan sekadar rangkaian perayaan, tetapi ruang perjumpaan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, seni, dan kebangsaan, kami ingin menghadirkan semangat kemerdekaan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” kata Syahril dalam konferensi pers FMP 2026, Minggu (26/7).