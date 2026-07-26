Menkop dan Menbud Canangkan Revitalisasi Tugu Koperasi Tasikmalaya

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi dan bangunan bersejarah tempat Kongres Pertama Koperasi pada 1947 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (26/7).

Selain revitalisasi, kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemerintah berharap kawasan bersejarah itu dapat menjadi sarana edukasi sekaligus menghidupkan kembali semangat koperasi dan ekonomi kerakyatan.

“Kami hari ini hadir menyaksikan pencanangan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi dan bangunan koperasi tempat diselenggarakannya Kongres Pertama Koperasi tahun 1947, dan sekaligus juga penetapan tempat ini sebagai cagar budaya,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kota Tasikmalaya, Minggu (26/7).

Ferry mengatakan, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti semangat dan cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali gerakan koperasi dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurut dia, Tugu Koperasi Tasikmalaya memiliki nilai penting dalam sejarah bangsa. Kawasan tersebut juga berkaitan dengan sejarah penetapan 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga kawasan tersebut sekaligus menjadikannya sebagai titik awal untuk kembali menggerakkan koperasi dan ekonomi rakyat.

“Tempat ini bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tapi akan kita jadikan sebagai tempat untuk kita mulai lagi gerakan koperasi, dan gerakan untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat sejalan dengan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Ferry.

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