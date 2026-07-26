Sudaryono Pimpin BGN, GAPEMBI Jabar Siap Sukseskan Program MBG

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sambutan positif dari Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPD GAPEMBI) Jawa Barat.

Organisasi yang menaungi pelaku usaha penyedia makanan bergizi itu optimistis Sudaryono mampu memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD GAPEMBI Jawa Barat Herry Mulyadi mengatakan, pengalaman Sudaryono di bidang pertanian diyakini menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sekaligus memperkuat ekosistem program MBG.

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"Kami optimistis di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan semakin baik. GAPEMBI siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengawal pelaksanaannya," kata Herry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (26/7/2026).

Dia menegaskan, GAPEMBI Jawa Barat siap berkolaborasi dengan pemerintah agar program tersebut berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas makanan, keamanan pangan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.

Menurut Herry, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

Program tersebut dinilai mampu menggerakkan rantai ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa boga di berbagai daerah.

Karena itu, Herry mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi Program MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.