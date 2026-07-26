Update Harga Emas dan Perak Sore Ini Minggu 26 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya pada Minggu, 26 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.356.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.359.390

1 gram: Rp2.612.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.618.530

2 gram: Rp5.164.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.176.910

3 gram: Rp7.721.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.740.303

5 gram: Rp12.835.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.867.088

10 gram: Rp25.615.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.679.038

25 gram: Rp63.912.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp64.071.780

50 gram: Rp127.745.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp128.064.363

100 gram: Rp255.412.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp256.050.530

250 gram: Rp638.265.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp639.860.663

500 gram: Rp1.276.320.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.279.510.800

1.000 gram: Rp2.552.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.558.981.500

Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.426.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.429.565

1 gram: Rp2.762.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.768.905

Emas Batangan Selamat Idul Fitri

5 gram: Rp13.808.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.842.520

Emas Batangan Imlek

8 gram: Rp21.750.800 | Setelah PPh 0,25%: Rp21.805.177

88 gram: Rp236.553.600 | Setelah PPh 0,25%: Rp237.144.984

Emas Batangan Batik Seri III

10 gram: Rp26.620.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.686.550

20 gram: Rp52.440.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp52.571.100

Harga Perak Murni

250 gram: Rp10.162.500 | Termasuk PPN 11%: Rp11.280.250

500 gram: Rp19.525.000 | Termasuk PPN 11%: Rp21.672.750

Harga Perak Heritage

31,1 gram: Rp1.762.229 | Termasuk PPN 11%: Rp1.956.074

186,6 gram: Rp9.452.026 | Termasuk PPN 11%: Rp10.491.749 (mar7/jpnn)