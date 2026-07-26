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JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Emas dan Perak Sore Ini Minggu 26 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Emas dan Perak Sore Ini Minggu 26 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Minggu, 26 Juli 2026 – 16:30 WIB
Update Harga Emas dan Perak Sore Ini Minggu 26 Juli 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya pada Minggu, 26 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.356.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.359.390
1 gram: Rp2.612.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.618.530
2 gram: Rp5.164.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.176.910
3 gram: Rp7.721.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.740.303
5 gram: Rp12.835.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.867.088
10 gram: Rp25.615.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.679.038
25 gram: Rp63.912.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp64.071.780
50 gram: Rp127.745.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp128.064.363
100 gram: Rp255.412.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp256.050.530
250 gram: Rp638.265.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp639.860.663
500 gram: Rp1.276.320.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.279.510.800
1.000 gram: Rp2.552.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.558.981.500

Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.426.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.429.565
1 gram: Rp2.762.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.768.905

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Emas Batangan Selamat Idul Fitri
5 gram: Rp13.808.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.842.520

Emas Batangan Imlek
8 gram: Rp21.750.800 | Setelah PPh 0,25%: Rp21.805.177
88 gram: Rp236.553.600 | Setelah PPh 0,25%: Rp237.144.984

Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Rp26.620.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.686.550
20 gram: Rp52.440.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp52.571.100

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Harga Perak Murni
250 gram: Rp10.162.500 | Termasuk PPN 11%: Rp11.280.250
500 gram: Rp19.525.000 | Termasuk PPN 11%: Rp21.672.750

Harga Perak Heritage
31,1 gram: Rp1.762.229 | Termasuk PPN 11%: Rp1.956.074
186,6 gram: Rp9.452.026 | Termasuk PPN 11%: Rp10.491.749 (mar7/jpnn)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!

Redaktur & Reporter : Yogi Faisal

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