Lengkap! Berikut Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Sore Ini, Minggu 26 Juli 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu (26/7/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal dan berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, potensi hujan ringan dapat terjadi di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Namun, masyarakat di lima wilayah tersebut diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal dan dalam durasi singkat.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Sementara pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.