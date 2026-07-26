Dedi Mulyadi Janji Bangun Kembali 51 Rumah yang Terbakar di Kasepuhan Adat Ciptamulya

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun kembali rumah-rumah yang terbakar dalam kebakaran di Kasepuhan Adat Ciptamulya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah akan segera turun tangan untuk membantu pemulihan kawasan tersebut.

Ia menyebut Kasepuhan Adat Ciptamulya merupakan bagian dari warisan budaya Jawa Barat yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dedi mengatakan telah menghubungi pimpinan Kasepuhan Adat Ciptamulya, Abah Asep, untuk menyampaikan komitmen pemerintah membangun kembali rumah yang terdampak kebakaran.

“Saya sudah menelepon Abah Asep barusan dan saya sudah menyampaikan 51 rumah yang terbakar itu akan segera kembali dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Menurut dia, masyarakat Kasepuhan Adat Ciptamulya selama ini dikenal mampu menjalani kehidupan secara mandiri, rukun, serta menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

“Karena itu merupakan kekayaan budaya yang kita miliki dan mereka adalah masyarakat adat yang selama ini mandiri, mampu membangun kehidupan yang rukun,” katanya.

Dedi meminta seluruh warga Kasepuhan Adat Ciptamulya tetap tenang dalam menghadapi musibah tersebut.