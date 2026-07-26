Kampung Adat Cipta Mulya Sukabumi Hangus Terbakar, Ratusan Jiwa Jadi Korban

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Puluhan rumah di kampung adat Cipta Mulya, RT 05/02, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, hangus terbakar.

Insiden kebakaran ini terjadi pada Sabtu (25/7/2026) sekitar pukul 14.30 WIB dengan puluhan kepala keluarga (KK) terdampak.

Kapolsek Cisolok AKP Bayu Saeful mengatakan, pihaknya bersama personel langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan membantu proses evakuasi.

Berdasarkan hasil pengecekan awal, kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah adat milik Abah Hendrik.

Kobaran api kemudian dengan cepat merambat ke rumah-rumah lain di kawasan Kasepuhan Cipta Mulya yang mayoritas berbahan kayu.

"Akibat peristiwa tersebut, sekitar 80 kepala keluarga terdampak dengan kondisi rumah mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata Bayu dalam keterangannya.

Menurutnya, polisi terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan dengan baik.

"Sesaat setelah menerima laporan, kami langsung mendatangi lokasi bersama personel untuk melakukan pengamanan, membantu proses evakuasi, serta berkoordinasi dengan TNI, Damkar, pemerintah desa, dan masyarakat. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini fokus kami adalah memastikan keamanan lokasi, melakukan pendataan terhadap warga terdampak, serta membantu proses penanganan bersama instansi terkait," ujarnya.