Camat Bogor Selatan Luncurkan Sahabat Bosel, Inovasi Digital untuk Percepat Pelayanan Publik

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program inovasi berbasis digital Sahabat Bosel (Smart, Adaptif, Harmonis, Aman, Berdaya, Amanah, Tangguh) sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

Peluncuran program tersebut dilakukan oleh Camat Bogor Selatan, Harry Cahyadi, pada Kamis (23/7/2026).

Program Sahabat Bosel dirancang sebagai platform pelayanan publik terpadu yang berfokus pada layanan nonadministrasi, mulai dari penanganan pengaduan masyarakat, mitigasi bencana, hingga edukasi kebersihan lingkungan.

Harry Cahyadi mengatakan, inovasi tersebut lahir dari hasil evaluasi selama enam bulan pertama masa kepemimpinannya di Kecamatan Bogor Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 30.000 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 225 ribu jiwa.

Menurut Harry, pengembangan Sahabat Bosel merupakan hasil kolaborasi antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), 16 lurah, aparatur kecamatan, Tim Penggerak PKK, serta tokoh masyarakat.

"Sahabat Bosel ini bukan sekadar singkatan, melainkan filosofi bagaimana kami bersama Forkopimcam hadir memberikan pelayanan terbaik sebagai sahabat bagi masyarakat tanpa mengurangi esensi aturan yang berlaku. Ini adalah aksi perubahan kita bersama, sebuah hadiah terindah untuk warga Bogor Selatan," ujar Harry Cahyadi.

Baca Juga: Pemkab Bogor Berhentikan Sementara PNS Tersangka Korupsi RSUD Parung Bogor

Fokus pada Tiga Isu Strategis

Pada tahap awal implementasi, platform Sahabat Bosel akan difokuskan pada penyediaan hotline pengaduan terpadu yang menangani tiga persoalan utama di wilayah Bogor Selatan, yakni respons cepat kebencanaan, penanganan ketertiban umum, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.