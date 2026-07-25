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Polisi Selidiki Penemuan Mayat Satpam Terbogol di Waduk Jatiluhur

Sabtu, 25 Juli 2026 – 19:00 WIB
Polisi Selidiki Penemuan Mayat Satpam Terbogol di Waduk Jatiluhur - JPNN.com Jabar
Mayat pria dengan tangan terborgol yang ditemukan tenggelam di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jumat (24/7/2026) pagi. Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Warga sekitar Perairan Waduk Jatiluhur, tepatnya di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, digegerkan dengan penemuan mayat pria tenggelam pada Jumat (24/7/2026) pagi.

Korban pertama kali ditemukan oleh seorang satpam yang melihat tubuh korban tenggelam di perairan.

Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat dan dilaporkan kepada aparat kepolisian.

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Korban diketahui merupakan petugas keamanan di kawasan Tanggul Kayat yang sebelum ditemukan meninggal dunia, sempat dicari oleh rekan kerjanya karena tidak bisa dihubungi.

Saat dievakuasi, korban ditemukan dalam posisi telungkup di perairan. Petugas juga mendapati kedua tangan korban terborgol ke belakang.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, meminta keterangan sejumlah saksi, dan mengevakuasi jenazah untuk dilakukan autopsi.

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Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawanmembenarkan adanya peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, saat ini Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Polisi menyelidiki penemuan mayat satpam dengan kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta.
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