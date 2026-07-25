Achmad Donny Terpilih sebagai Ketua Umum PB SEMMI 2026–2029, Siap Kawal Asta Cita Pemerintah

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) sukses menyelenggarakan Kongres IX yang berlangsung pada 21–24 Juli 2026 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lalu Lintas Polri, Banten.

Mengusung tema "SEMMI Satu Wujudkan Asta Cita", kongres tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional organisasi dalam memperkuat peran kader SEMMI untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kongres dihadiri delegasi dari 28 Pengurus Wilayah (PW) dan 188 Pengurus Cabang (PC) dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu agenda utama dalam forum tersebut ialah pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI periode 2026–2029.

Lima kader ditetapkan sebagai calon Ketua Umum, yakni Achmad Donny, Ahmad Chalil Gibran, Muhammad Senanatha, M. Dwi Apriyanto, dan Febriansyah Putra.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang berlangsung secara demokratis, Achmad Donny memperoleh 115 suara dan ditetapkan sebagai Ketua Umum PB SEMMI periode 2026–2029.

Ahmad Chalil Gibran memperoleh 30 suara, Muhammad Senanatha meraih 29 suara, sedangkan M. Dwi Apriyanto dan Febriansyah Putra tidak memperoleh suara.

Ketua Umum PB SEMMI periode 2023–2026, Bintang Wahyu Saputra, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Kongres IX yang berjalan sesuai agenda.