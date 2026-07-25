JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ribuan Personel Polda Jabar Siap Amankan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat

Ribuan Personel Polda Jabar Siap Amankan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat

Sabtu, 25 Juli 2026 – 15:00 WIB
Ribuan Personel Polda Jabar Siap Amankan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat - JPNN.com Jabar
Polda Jabar menurunkan 1.500 personel gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polda Jawa Barat menyiapkan 1.500 personel gabungan untuk mengamankan penyelenggaraan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Skema pengamanan akan dilakukan secara berlapis, mulai dari stadion hingga jalur kedatangan dan penginapan tim peserta.

Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol Teddy Suhendyawan Syarif mengatakan, pengamanan melibatkan personel Polri, TNI, pemerintah daerah, Satbrimob, serta jajaran polres kewilayahan. Seluruh personel telah dibekali melalui simulasi Tactical Wall Game (TWG).

Baca Juga:

"Demi mengawal kelancaran turnamen, kepolisian mengerahkan sedikitnya 1.500 personel gabungan yang mengedepankan sinergi lintas sektoral bersama TNI, pemerintah daerah, Satbrimob, hingga jajaran polres kewilayahan," kata Teddy dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Ia menjelaskan pembagian tugas telah disusun secara terintegrasi. Polresta Bandung bertanggung jawab mengamankan area utama Stadion Si Jalak Harupat.

Sementara itu, Polres Cimahi dan Polrestabes Bandung akan mengawal jalur kedatangan peserta, lokasi penginapan, hingga tempat latihan tim peserta.

Baca Juga:

Selain menyiapkan personel, Polda Jabar juga menerapkan sistem pengamanan tiga ring bagi penonton.

"Pemeriksaan dilakukan sejak gerbang luar kawasan stadion, pintu masuk area utama, hingga ring satu di sekitar lapangan. Skema ini diterapkan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang sekaligus menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung," ujarnya.

Polda Jabar menyiapkan 1.500 personel gabungan untuk mengamankan penyelenggaraan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib polda jabar arema fc stadion si jalak harupat pengamanan piala presiden turnamen pramusim Piala Presiden 2026 tampines rovers fc dpmm fc grup a piala presiden

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU