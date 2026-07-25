Polemik Surat Penawaran Iklan Tempo ke Agrinas, Manajemen Ogah Pasang Iklan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Surat penawaran kerja sama pemasangan iklan dari Tempo Media Group kepada Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, terus memicu perdebatan di ruang publik.

Isu ini menarik perhatian lantaran selama ini Tempo dikenal gencar memberitakan secara kritis Agrinas Pangan Nusantara maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Surat bernomor resmi yang ditandatangani Direktur Utama Tempo Media Group, Wahyu Dhyatmika, tertanggal 7 Juli 2026 tersebut berisi permohonan audiensi pada 14 Juli 2026.

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Salah satu agenda yang ditawarkan dalam surat tersebut adalah pembahasan peluang kerja sama pemasangan iklan.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menyampaikan kekecewaannya atas kemunculan surat tawaran tersebut.

Dia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi sikap media yang selama ini ia hormati independensinya.

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"Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih," ujar Joao di Jakarta.

Joao menambahkan bahwa selama ini ia memandang Tempo sebagai media yang menjaga nilai independensi dengan ketat.