DPRD Jabar Apresiasi Sayembara Begal Dedi Mulyadi, Ingatkan Peran Polisi Tak Boleh Tergantikan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap atau melaporkan pelaku kejahatan jalanan, termasuk begal.

Menurut Iwan, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat atas kepedulian pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat maraknya aksi kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengaburkan fungsi utama aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum.

“Kehadiran negara dan aparat keamanan di tengah masyarakat harus tetap menjadi benteng utama, tidak boleh tergantikan oleh skema aduan berhadiah,” ujar Iwan di Bandung, Jumat (24/7/2026).

Iwan menilai sayembara tersebut dapat menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai keberadaan atau aktivitas pelaku kejahatan.

Namun, ia menegaskan bahwa tindakan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku tetap harus dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan kemampuan sesuai dengan prosedur hukum.

Cegah risiko main hakim sendiri

Iwan mengingatkan penanganan kejahatan jalanan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus maupun perlindungan hukum dalam menghadapi pelaku kriminal.