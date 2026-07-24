JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Stasiun Bekasi Ekstensi Mulai Dibangun, AHY Dorong Pengembangan Kawasan Berbasis TOD

Stasiun Bekasi Ekstensi Mulai Dibangun, AHY Dorong Pengembangan Kawasan Berbasis TOD

Jumat, 24 Juli 2026 – 21:30 WIB
Stasiun Bekasi Ekstensi Mulai Dibangun, AHY Dorong Pengembangan Kawasan Berbasis TOD - JPNN.com Jabar
Menko AHY melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi untuk memperkuat konektivitas transportasi publik dan mendorong pengembangan kawasan berbasis TOD. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan groundbreaking pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).

Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

Menurut AHY, konsep TOD penting untuk menjawab tantangan urbanisasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

Baca Juga:

Melalui konsep tersebut, hunian, pusat kegiatan ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal diintegrasikan dalam satu kawasan.

“Pada dasarnya, TOD merupakan upaya mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat ke dalam satu kawasan yang saling terhubung dan saling mendukung. Masyarakat dapat tinggal, bekerja, berbelanja, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai fasilitas publik dalam kawasan yang terintegrasi,” ujar AHY.

Ia menilai pengembangan kawasan berbasis TOD tidak hanya berkaitan dengan integrasi moda transportasi.

Baca Juga:

Penataan ruang dan tata guna lahan juga menjadi bagian penting dalam membangun kawasan perkotaan yang produktif dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas aktif melalui penyediaan jalur pejalan kaki dan pesepeda, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, membuka peluang investasi, serta memperkuat aktivitas ekonomi.

Menko AHY melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi untuk memperkuat konektivitas transportasi publik dan mendorong pengembangan kawasan berbasis TOD
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Stasiun Bekasi Ekstensi Transit Oriented Development TOD Bekasi groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi stasiun bekasi agus harimurti yudhoyono AHY pembangunan stasiun bekasi Summarecon Bekasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU