Stasiun Bekasi Ekstensi Mulai Dibangun, AHY Dorong Pengembangan Kawasan Berbasis TOD

jabar.jpnn.com, BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan groundbreaking pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).

Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

Menurut AHY, konsep TOD penting untuk menjawab tantangan urbanisasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

Melalui konsep tersebut, hunian, pusat kegiatan ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal diintegrasikan dalam satu kawasan.

“Pada dasarnya, TOD merupakan upaya mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat ke dalam satu kawasan yang saling terhubung dan saling mendukung. Masyarakat dapat tinggal, bekerja, berbelanja, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai fasilitas publik dalam kawasan yang terintegrasi,” ujar AHY.

Ia menilai pengembangan kawasan berbasis TOD tidak hanya berkaitan dengan integrasi moda transportasi.

Penataan ruang dan tata guna lahan juga menjadi bagian penting dalam membangun kawasan perkotaan yang produktif dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas aktif melalui penyediaan jalur pejalan kaki dan pesepeda, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, membuka peluang investasi, serta memperkuat aktivitas ekonomi.