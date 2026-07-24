Surat Penawaran Kerja Sama Tempo ke Agrinas Jadi Sorotan

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Tempo Media Group menjadi sorotan setelah surat ajakan pertemuan untuk menawarkan kerja sama kepada Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, beredar dan menjadi perbincangan publik.

Surat tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah pemberitaan kritis mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Agrinas Pangan Nusantara.

Surat bertanggal 7 Juli 2026 itu ditandatangani Direktur Utama PT Info Media Digital atau Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika.

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Dalam surat tersebut, Tempo Media Group mengajukan permohonan audiensi dengan Joao Mota untuk membahas peluang kerja sama.

Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Selasa, 14 Juli 2026.

Joao Mota mengaku terkejut dan kecewa setelah menerima tawaran kerja sama tersebut. Ia mengatakan, selama ini dirinya menghormati Tempo sebagai media yang dinilai menjunjung independensi.

“Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih,” kata Joao Mota, Kamis (23/7/2026).

Ia mengaku tidak menyangka akan menerima surat penawaran kerja sama dari Tempo Media Group, terutama ketika Agrinas tengah menjadi sorotan pemberitaan.