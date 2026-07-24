Kapolda Jabar Persilakan Masyarakat Minta Pengawalan Polisi jika Pulang Larut Malam

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mempersilakan masyarakat untuk meminta pengawalan ke polisi apabila pulang terlalu larut malam.

Instruksi ini merupakan bentuk respons sekaligus langkah preventif dari kepolisian dalam menyikapi maraknya tindak kriminal di jalanan.

"Boleh, boleh, boleh. Jadi apabila ada ketakutan, ini imbauan kepada seluruh warga, memang mungkin mau pulang jamnya terlalu malam dan ketakutan. Tolong informasikan dan laporkan kepada kepolisian," kata Pipit di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung pada Jumat (24/7/2026).

Pipit pun bakal memerintahkan anggotanya untuk merespons cepat tiap laporan dari masyarakat.

Tak mesti menghubungi kantor polisi, polisi yang siaga di sejumlah titik pun dapat dimintai pertolongan oleh masyarakat.

"Saya umumkan nanti akan saya perintahkan jajaran di mana pun berada agar merespons ya. Iya, karena nanti ada di spot-spot tertentu ya sudah ada anggota yang siaga di situ," ungkap dia.

Adapun hingga akhir Juli 2026, Pipit menyebut total kasus begal yang telah diungkap oleh Polda sejumlah 40 kasus. Hingga akhir tahun, ditargetkan pengungkapan kasus begal lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

"Tapi untuk sampai bulan ke Juli kemarin, ini data itu masih 40-an ya. Ya saya kemarin ada di catatan saya, tapi yang penting adalah pengungkapannya kami tahun yang lalu rata-rata di 65 persen. Kita akan tingkatkan menjadi 70 sampai 80 persen," ungkap dia.