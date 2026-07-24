Pemkab Karawang Targetkan Pembangunan 2.441 Rumah Layak Huni di Tahun Ini

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 2.441 unit rumah layak huni sepanjang 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang Asep Hazar mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah karena program pembangunan rumah layak huni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.

“Program pembangunan rumah layak huni ini memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Asep.

Menurut dia, kepemilikan rumah yang layak dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Dengan demikian, penghasilan yang dimiliki dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan dan pemenuhan gizi keluarga.

Selain meningkatkan kenyamanan penghuni, rumah yang sehat dan layak huni juga dinilai dapat mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan program perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pengajuan bantuan dilakukan melalui aplikasi