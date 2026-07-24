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Sidak ke Bogor, Kepala BGN Tegaskan Dapur MBG yang Tak Penuhi Standar Akan Ditutup

Jumat, 24 Juli 2026 – 14:30 WIB
Sidak ke Bogor, Kepala BGN Tegaskan Dapur MBG yang Tak Penuhi Standar Akan Ditutup - JPNN.com Jabar
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sidak ke SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7/2026). ANTARA/HO-SDN Bantarjati 9

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar dan tidak mampu melakukan perbaikan akan ditutup.

Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan Program MBG di SDN Bantarjati 09, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7).

Sidak tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebagai bagian dari pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program.

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Sudaryono menyebut pengawasan diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar sekaligus mendengarkan masukan dari sekolah, penyedia dapur, dan masyarakat.

“Kami sisir mana yang memang kurang, kami minta perbaiki segera. Kalau tidak bisa diperbaiki, kami tutup,” kata Sudaryono.

Meski menegaskan pentingnya penerapan standar, Sudaryono mengatakan BGN tetap mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, pegawai dapur, dan sekolah.

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Evaluasi mencakup menu hingga penerimaan siswa

Menurut Sudaryono, evaluasi pelaksanaan MBG tidak hanya dilakukan terhadap kebersihan dapur.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar dan tidak mampu memperbaiki kualitas akan ditutup.
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TAGS   Badan gizi nasional BGN kepala bgn MBG Sudaryono Program Makan Bergizi Gratis dapur mbg SPPG SDN Bantarjati 09 kota bogor

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