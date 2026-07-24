Epson Indonesia dan Balai Tekkomdik DIY Dorong Percepatan Implementasi Smart Classroom

jabar.jpnn.com, BOGOR - Transformasi digital di sektor pendidikan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Untuk mendorong percepatan digitalisasi pendidikan, PT Epson Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik) DIY menyelenggarakan seminar bertajuk “Membangun Kelas Digital Melalui Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Interaktif”.

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai sekolah di Yogyakarta untuk berbagi wawasan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan berpusat pada peserta didik.

Seminar dibuka oleh Drs. Raden Suci Rahmadi, M.I.P., Plt. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri. Sinergi seperti ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

AI dan teknologi interaktif dukung pembelajaran modern

Dalam seminar tersebut, para peserta membahas perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), teknologi visual, dan konsep Smart Classroom yang kini semakin berperan dalam membangun ekosistem pembelajaran modern.