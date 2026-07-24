Respons Kapolda Jabar Soal Sayembara Dedi Mulyadi untuk Tangkap Begal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol Pipit Rusmanto menyambut baik sayembara senilai Rp50 juta yang digelar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait begal.

Masyarakat yang berhasil menangkap pelaku kejahatan, seperti maling dan begal, akan diberikan hadiah uang mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta. Syaratnya, pelaku harus diserahkan ke kantor polisi dengan kondisi hidup.

Pipit menuturkan, dengan sayembara tersebut masyarakat akan termotivasi untuk turut menjaga situasi kamtibmas.

"Ya kami menyambut baik. Ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan untuk memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas ya," kata Pipit di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung pada Jumat(24/7/2026).

"Artinya, bahwa tadi dengan berkaitan dengan Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya menurut saya, ini adalah wujud pemberian semangat ya, motivasi kepada semua pihak ya, kecuali pihak kepolisian," sambungnya.

Menurut Pipit, pemberantasan begal merupakan tugas seluruh unsur masyarakat. Apabila nantinya ada masyarakat yang menangkap begal lalu menyerahkan ke polisi, dia akan memberi informasi ke Dedi agar orang tersebut mendapatkan hadiah.

"Siapa tahu ketemu begal, ditangkap, diserahkan pihak kepolisian, nanti pihak kepolisian melaporkan Pak Gubernur, ini atas bantuan warga ya. Sehingga nanti akan dapat bonus dari Bapak Gubernur," ungkap dia.

Pipit pun mengimbau kepada masyarakat agar tak main hakim sendiri ketika mendapati pelaku begal. Lebih baik, segera diserahkan ke polisi agar pelaku segera diproses hukum lebih lanjut.