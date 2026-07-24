Kebakaran Showroom Mobil Bekas di Moh Toha Bandung, Satu Unit Chevrolet Hangus

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebakaran menghanguskan satu unit mobil merek Chevrolet yang ada di showroom mobil bekas di Jalan Moh Toha, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Jumat (24/7/2026) pagi.

Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting listrik pada salah satu unit kendaraan yang berada di dalam showroom.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kota Bandung, Kurniawan mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran pukul 07.45 WIB.

Sumber api berasal dari salah satu unit kendaraan yang diduga mengalami kerusakan atau korsleting listrik.

"Api berasal dari satu unit kendaraan Chevrolet yang mengalami kerusakan atau korsleting pada sistem kelistrikan," kata Kurniawan saat ditemui di lokasi.

Saat kejadian, showroom dalam kondisi masih tutup sehingga tidak ada aktivitas maupun orang di dalam bangunan.

"Showroom masih tutup, tidak ada orang. Jadi secara teknis diduga terjadi korsleting listrik pada kendaraan yang kemudian menyebabkan kebakaran," ujarnya.

Kurniawan memastikan hanya satu unit mobil yang terbakar dalam insiden tersebut.