10 Destinasi Wisata Keluarga Favorit di Jabodetabek dan Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Libur sekolah menjadi momen yang paling dinanti banyak keluarga untuk menghabiskan waktu bersama.

Tak perlu bepergian jauh ke luar kota, masyarakat bisa menikmati berbagai destinasi wisata yang menawarkan hiburan sekaligus edukasi di kawasan Jabodetabek dan Bandung.

Pilihan tempat wisata tersebut cukup beragam, mulai dari wisata satwa, taman rekreasi, hingga destinasi bertema budaya yang cocok dikunjungi bersama anak-anak.

Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit ialah Ancol.

Kawasan wisata terpadu itu menawarkan berbagai pilihan aktivitas, mulai dari menikmati pantai, bermain di wahana rekreasi, hingga menyaksikan beragam atraksi hiburan.

Bagi orang tua yang ingin mengajak anak belajar sambil bermain, KidZania Jakarta juga menjadi pilihan menarik.

Di tempat itu, anak-anak dapat mencoba berbagai profesi, seperti dokter, pilot, hingga pemadam kebakaran melalui permainan interaktif.

Sementara itu, Taman Safari Bogor menghadirkan pengalaman melihat berbagai satwa secara langsung dari dalam kendaraan serta menikmati pertunjukan edukatif yang ramah keluarga.