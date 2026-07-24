Update Harga Emas dan Perak Terbaru Hari Ini: Cek Rincian Lengkap Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut Ini daftar harga logam mulia dan perak pada Jumat, 24 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com Harga Emas Batangan 0,5 gram: Rp1.352.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.355.881

1 gram: Rp2.605.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.611.513

2 gram: Rp5.150.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.162.875

3 gram: Rp7.700.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.719.250

5 gram: Rp12.800.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.832.000

10 gram: Rp25.545.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.608.863

25 gram: Rp63.737.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp63.896.343

50 gram: Rp127.395.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp127.713.488

100 gram: Rp254.712.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp255.348.780

250 gram: Rp636.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp638.106.288

500 gram: Rp1.272.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.276.002.050

1.000 gram: Rp2.545.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.551.964.000 Harga Emas Batangan Gift Series Baca Juga: Harga Emas dan Perak Hari Ini, 23 Juli 2026: Logam Mulia 1 Gram Dibanderol Rp2,64 Juta 0,5 gram: Rp1.422.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.426.056 1 gram: Rp2.755.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.761.888 Harga Emas Batangan Selamat Idul Fitri Baca Juga: Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 22 Juli 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1.000 Gram 5 gram: Rp13.773.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.807.433 Harga Emas Batangan Imlek

Simak perincian harga emas batangan Antam dan perak murni terbaru hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Harga emas 1 gram dijual mulai dari Rp2,605 juta.

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