Update Harga Emas dan Perak Terbaru Hari Ini: Cek Rincian Lengkap Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg
Jumat, 24 Juli 2026 – 12:30 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut Ini daftar harga logam mulia dan perak pada Jumat, 24 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com
Harga Emas Batangan
- 0,5 gram: Rp1.352.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.355.881
- 1 gram: Rp2.605.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.611.513
- 2 gram: Rp5.150.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.162.875
- 3 gram: Rp7.700.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.719.250
- 5 gram: Rp12.800.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.832.000
- 10 gram: Rp25.545.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.608.863
- 25 gram: Rp63.737.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp63.896.343
- 50 gram: Rp127.395.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp127.713.488
- 100 gram: Rp254.712.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp255.348.780
- 250 gram: Rp636.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp638.106.288
- 500 gram: Rp1.272.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.276.002.050
- 1.000 gram: Rp2.545.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.551.964.000
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.422.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.426.056
1 gram: Rp2.755.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.761.888
Harga Emas Batangan Selamat Idul Fitri
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5 gram: Rp13.773.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.807.433
Harga Emas Batangan Imlek
Simak perincian harga emas batangan Antam dan perak murni terbaru hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Harga emas 1 gram dijual mulai dari Rp2,605 juta.
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