Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 24 Juli 2026: Berawan Tebal, Bogor Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat, 24 Juli 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi secara lokal di wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Jumat, 24 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 25 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek akan mengalami perubahan sepanjang hari.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB.

Meski demikian, masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor perlu mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari.

Memasuki malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari hingga pagi, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.