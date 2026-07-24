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Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Dominan Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang!

Jumat, 24 Juli 2026 – 09:30 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Dominan Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kondisi cuaca cerah disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 24 Juli 2026.

Secara umum, cuaca di Jawa Barat diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Namun, potensi hujan ringan berskala lokal tetap perlu diwaspadai di sejumlah daerah.

Pada pagi hari (07.00 – 13.00 WIB), cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

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Kendati demikian, potensi hujan ringan berskala lokal dengan durasi singkat membayangi wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), kondisi cerah hingga cerah berawan masih mendominasi.

Potensi hujan ringan secara lokal diprakirakan bergeser ke sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.

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Sementara pada malam hari (19.00 – 01.00 WIB) hingga dini hari (01.00 – 07.00 WIB), langit Jawa Barat cenderung cerah berawan.

Potensi hujan ringan berskala lokal pada periode ini terkonsentrasi di wilayah Priangan Timur, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

BMKG merilis prakiraan cuaca Jawa Barat 24 Juli 2026. Dominan cerah berawan, hujan ringan skala lokal mengintai wilayah selatan, serta angin kencang
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