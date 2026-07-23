Geo Dipa Sukses Mobilisasi Generator PLTP Patuha 2, Proyek 55 MW Makin Dekat Beroperasi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Unit 2 di Kabupaten Bandung memasuki tahapan penting.

PT Geo Dipa Energi (Persero) berhasil memobilisasi generator utama yang akan menjadi komponen inti pembangkit berkapasitas 1 x 55 megawatt (MW) tersebut.

Kedatangan generator menandai proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, semakin dekat menuju tahap pengujian (commissioning) sebelum beroperasi secara komersial.

Generator merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik.

Kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan PLTP Patuha Unit 2 sekaligus mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Sebelum generator dikirim ke lokasi proyek, Geo Dipa melakukan serangkaian persiapan, mulai dari pemeriksaan teknis peralatan, pengecekan armada pengangkut, pemeriksaan kesehatan pengemudi hingga koordinasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah yang akan dilalui.

HSSE & Safeguard Superintendent PT Geo Dipa Energi Aditya Rahman mengatakan, perusahaan berupaya memastikan proses mobilisasi berlangsung aman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami menganggap penting pertemuan dengan masyarakat sebelum mobilisasi. Harapannya saat proses berlangsung warga tetap aman, nyaman, dan tidak terganggu," ujar Aditya dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (23/7/2026).