Sodetan Bendung Rentang Selamatkan 2.000 Hektare Sawah di Majalengka dari Kekeringan

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, memastikan pasokan air untuk sekitar 2.000 hektare lahan pertanian di Kecamatan Jatitujuh tetap aman selama musim kemarau.

Kepastian ini didapatkan setelah dilakukannya pembuatan sodetan aliran air dari Bendung Rentang.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengutarakan hal tersebut saat melakukan peninjauan langsung ke kawasan pertanian setempat pada Rabu (22/7).

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Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus memetakan dampak kemarau panjang akibat fenomena El Nino terhadap sektor pertanian daerah.

"Dari hasil pemantauan, memang ada wilayah yang mengalami kekeringan. Namun, ada juga yang hari ini bisa tersenyum lega karena kebutuhan airnya sudah tercukupi," ujar Eman di Majalengka.

Ia menjelaskan, Kecamatan Jatitujuh yang sebelumnya tergolong kawasan rawan gagal panen saat musim kemarau, kini telah mendapatkan pasokan air memadai.

Hal ini terjadi setelah sodetan dari Bendung Rentang resmi difungsikan sejak satu bulan terakhir.

Saluran irigasi tambahan tersebut berhasil mengairi lahan pertanian di lima desa, yakni Desa Jatitujuh, Jatitengah, Biyawak, Jatiraga, Pilangsari, dan Puteridalam.