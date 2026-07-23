Dedi Mulyadi Sayembarakan Rp50 Juta Tangkap Pelaku Begal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara untuk warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan atau begal.

Masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal di wilayah Jabar agar diberikan imbalan uang dengan nominal mencapai Rp50 juta.

Dedi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian Polda Jabar dan Polda Metro Jaya untuk siaga menghadapi berbagai jenis kejahatan di Jawa Barat.

Dalam video yang diunggah Dedi di akun Instagram pribadinya, Dedi meminta seluruh pihak untuk bersiaga demi menjaga Jabar yang tetap aman.

"Mobil patroli harus bersiaga setiap malam, lampu tanda bahayanya harus tetap menyala. Lalu, Satpol PP, Damkar, berjaga di titik-titik strategis untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi di setiap waktu," kata Dedi dikutip JPNN, Kamis (23/7/2026).

"Warga bersiskamling, menjaga diri dan dijaga diri, ini adalah prinsip hidup gotong royong," tambahnya.

Untuk memberantas para pelaku begal yang meresahkan, Dedi menjanjikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berhasil menangkap penjahat dalam kondisi hidup ke kantor polisi.

Nominal uang yang dijanjikan mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta.