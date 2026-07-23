Harga Emas dan Perak Hari Ini, 23 Juli 2026: Logam Mulia 1 Gram Dibanderol Rp2,64 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 23 Juli 2026, tercatat mulai dari Rp1.370.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.640.000 sebelum pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harga emas batangan 0,5 gram menjadi Rp1.373.425. Adapun emas ukuran 1 gram menjadi Rp2.646.600.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, emas batangan ukuran 2 gram dijual Rp5.220.000 sebelum pajak dan Rp5.233.050 setelah pajak.

Untuk ukuran 5 gram, harga dasarnya mencapai Rp12.975.000 atau Rp13.007.438 setelah dikenakan PPh.

Harga emas batangan ukuran 10 gram tercatat Rp25.895.000 sebelum pajak dan Rp25.959.738 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 25 gram dibanderol Rp64.612.000 sebelum pajak dan Rp64.773.530 setelah pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, harga emas batangan 50 gram mencapai Rp129.145.000 sebelum pajak dan Rp129.467.863 setelah pajak.