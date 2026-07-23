Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan, Simak Prakiraan Cuaca Jabodetabek 23 Juli 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca Jabodetabek pada Kamis, 23 Juli 2026 hingga Jumat, 24 Juli 2026 pukul 07.00 WIB secara umum menunjukkan kondisi cerah berawan hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada Kamis pagi, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada Jumat dini hari, pukul 01.00-07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20-33 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 24-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 44-86 persen. Sementara itu, angin permukaan diprakirakan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.