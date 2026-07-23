Prakiraan Cuaca Jawa Barat Siang Ini 23 Juli 2026: Cerah Berawan, BMKG Rilis Peringatan Angin

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis (23/7/2026).

Secara umum, kondisi cuaca di Jawa Barat didominasi cerah hingga cerah berawan, tetapi masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa daerah.

Berikut adalah perincian prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat sepanjang hari ini:

Pagi Hari (07.00 – 13.00 WIB)

Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan berskala lokal berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Siang dan Sore Hari (13.00 – 19.00 WIB)

Cuaca diprediksi cerah berawan. Hujan ringan dengan skala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Malam Hari (19.00 – 01.00 WIB)