Atasi Dampak Kemarau, Pemkab Bogor Salurkan Belasan Ribu Liter Air Bersih ke Tiga Kecamatan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) kembali mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak krisis air akibat musim kemarau, Rabu (22/7/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggap darurat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Pendistribusian air bersih tersebut dilaksanakan berlandaskan arahan langsung dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang meminta seluruh perangkat daerah bersikap responsif dan hadir di tengah warga yang terdampak kekeringan.

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"Sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, seluruh perangkat daerah harus terus hadir di tengah masyarakat melalui langkah-langkah nyata dan responsif, khususnya bagi wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih," tulis keterangan resmi dari Pemkab Bogor.

Pada aksi penanganan kali ini, Disdamkarmat menyasar tiga kecamatan terdampak, yakni Tenjo, Jonggol, dan Cariu, dengan total bantuan mencapai 15.300 liter air bersih yang bersumber dari PDAM.

Perincian Wilayah Penerima Bantuan

Kecamatan Tenjo

Penyaluran pertama menyasar Kampung Saninten RT 01/RW 03, Desa Ciomas. Sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan menggunakan armada Unit Merapi 38 (F 9945 K) untuk memenuhi kebutuhan 78 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 158 jiwa.