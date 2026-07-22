Sudaryono Pimpin Badan Gizi Nasional, Don Muzakir Yakin Program MBG Makin Optimal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dia menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Menurut Don, Sudaryono bukan sosok baru dalam pelaksanaan MBG.

Saat menjabat Wakil Menteri Pertanian, dia telah mengikuti perkembangan program tersebut sejak tahap perencanaan, mulai dari penyusunan konsep, pembahasan kebijakan hingga implementasi di lapangan.

"Mas Sudaryono memahami program ini dari awal. Beliau tahu bagaimana konsepnya disusun, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, hingga bagaimana membangun sinergi dengan sektor pertanian. Pengalaman itu menjadi nilai tambah untuk memperkuat pelaksanaan MBG ke depan," kata Don dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Don menilai, keterlibatan Sudaryono selama di Kementerian Pertanian akan memudahkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, terutama dalam menjaga pasokan bahan pangan bagi program MBG.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis karena menjadi penopang utama penyediaan bahan baku pangan untuk program tersebut.