JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Menhub Setujui Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara

Menhub Setujui Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara

Rabu, 22 Juli 2026 – 19:00 WIB
Menhub Setujui Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara - JPNN.com Jabar
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kegiatan groundbreaking Mass Transit Project Bus Rapid Transit (BRT) di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara tidak hanya fokus pada rute penerbangan domestik saja, tetapi juga internasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya menyetujui pengaktifan kembali layanan penerbangan Bandara Husein Sastranegara yang akan dimulai di bulan Agustus mendatang.

"Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein untuk melayani penerbangan domestik, dan juga tadi pak gubernur menyampaikan bahwa akan segera mengirimkan surat untuk meminta Bandara Husein juga melayani penerbangan internasional yang bersifat regional," kata Dudy saat ditemui di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

Dudy menuturkan, dalam perbincangannya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, muncul usulan agar Bandara Husein tidak hanya melayani rute domestik saja. Penerbangan internasional regional, dengan tujuan negara tetangga seperti Singapura dan Kuala Lumpur, juga kembali beroperasi.

Ini untuk memfasilitasi wisatawan mancanegara yang ingin berwisata ke Kota Bandung.

Sementara itu, Bandara Husein Sastranegara akan memiliki sekitar 24 rute domestik, sedangkan untuk internasional, masih dalam proses perizinan.

Baca Juga:

"Kami akan memberikan izin untuk penerbangan domestik karena yang nanti akan mengoperasikan Bandara Husein itu adalah BUMN, dalam hal ini Angkasa Pura, Kemudian izin yang sudah kami berikan itu, ada sekitar 20 atau 24 rute domestik, dan tadi sesuai dengan permintaan pak gubernur, kami akan memberikan izin untuk penerbangan internasional regional," ujarnya.

Menjelang dibukanya bandara, Menhub Dudy ingin memastikan kesiapan infrastruktur di sana. Hal ini mengingat bandar udara itu terakhir kali melayani penerbangan di tahun 2023 lalu.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara tidak hanya fokus pada rute penerbangan domestik saja.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat bandara kertajati dedi mulyadi bandara husein sastranegara BIJB Kertajati menteri perhubungan reaktivasi bandara husein sastranegara menhub dudy dudy purwagandhi pangkalan militer

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU