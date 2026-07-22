Kekeringan Meluas, PMI Cianjur Salurkan 30 Ribu Liter Air Bersih ke Empat Kecamatan
jabar.jpnn.com, CIANJUR - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30 ribu liter untuk warga yang terdampak musim kemarau di empat kecamatan.
Penyaluran ini dilakukan guna mengatasi krisis air bersih yang melanda wilayah tersebut selama beberapa waktu terakhir.
Kepala Markas PMI Cianjur, Ajang Fajar Aciana, menyatakan bahwa lonjakan permintaan air bersih mengalami peningkatan signifikan dalam sepekan terakhir.
Menanggapi situasi tersebut, PMI Cianjur berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Perumdam Cianjur, serta instansi terkait lainnya.
"Sejak tiga hari terakhir, air bersih yang sudah disalurkan sebanyak 30 ribu liter. Sumber air diambil dari Perumdam Cianjur dan didistribusikan ke empat kecamatan terdampak, yaitu Cibinong, Sukaluyu, Cikalongkulon, dan Haurwangi," ujar Ajang di Cianjur, Rabu (22/7).
Berdasarkan data PMI Cianjur, bantuan air bersih tersebut telah menjangkau sekitar 1.500 Kepala Keluarga (KK) sebagai penerima manfaat.
Untuk menunjang kelancaran operasional, PMI menyiagakan delapan relawan secara intensif, termasuk dua personel yang memiliki keahlian khusus mengemudikan truk tangki.
Ajang mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menyiagakan bak atau wadah penampungan air di lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan tangki.
PMI Kabupaten Cianjur menyalurkan 30 ribu liter air bersih untuk 1.500 KK terdampak kekeringan di empat kecamatan. Simak kendala dan prosedur permintaannya
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