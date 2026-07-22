JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gubernur Dedi Mulyadi Wacanakan Ganti Angkot dengan Moda Transportasi Listrik

Gubernur Dedi Mulyadi Wacanakan Ganti Angkot dengan Moda Transportasi Listrik

Rabu, 22 Juli 2026 – 17:00 WIB
Gubernur Dedi Mulyadi Wacanakan Ganti Angkot dengan Moda Transportasi Listrik - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam kegiatan groundbreaking proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kota dan kabupaten untuk mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot).

Pasalnya, lanjut Dedi, banyak kondisi angkot yang dinilainya sudah tidak layak beroperasi.

Kata Dedi, transportasi publik di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya sudah memasuki era baru dan keberadaannya sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, kondisi kendaraannya pun harus bagus dan layak.

Baca Juga:

"Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya," kata Dedi dalam groundbreaking proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).

Dinas Perhubungan diminta untuk tidak lagi mengeluarkan izin perpanjangan operasional dan trayek angkot yang kondisinya sudah tidak layak.

"Kemudian sudah tidak ada surat-suratnya saya lihat, itu tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan. Untuk apa? Buat transportasi publik modern sedangkan angkot terus diperpanjang, bahkan ditambah kuotanya, itu nambah ruwet dan nambah beban hutang bagi para sopir dan para pengusaha," jelasnya.

Baca Juga:

Selain itu, Dedi berencana memberikan kelonggaran kredit tanpa Down Payment (DP) melalui BUMD Bank bjb kepada sopir angkot agar bisa membeli kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikan untuk mendukung elektrifikasi di Jabar.

Dedi mengatakan, elektrifikasi ini juga sesuai dengan keberadaan BRT Bandung Raya yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Sehingga, angkutan kota listrik harus lebih diperbanyak dibandingkan konvensional.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan untuk mengganti angkot yang sudah tak layak beroperasi dengan moda transportasi listrik.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat Dinas Perhubungan dedi mulyadi mobil listrik angkutan umum angkot angkutan kota operasional angkot transportasi listrik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU