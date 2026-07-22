Jangan Tunggu Sakit! Dinkes Depok Ingatkan Warga Cek Keaktifan BPJS Kesehatan dan Layanan SJP

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2026.

?Masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa dan memastikan status kepesertaan JKN mereka selalu dalam kondisi aktif agar tidak menghadapi kendala saat membutuhkan layanan medis mendesak.

?Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Hendrik Alamsyah, menegaskan bahwa kepesertaan JKN yang aktif merupakan syarat utama agar masyarakat dapat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku.

?"Jangan menunggu saat sakit baru mengecek atau mengurus kepesertaan JKN. Pastikan kepesertaan JKN Anda selalu aktif sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, seluruh proses dapat berjalan dengan baik," ujar Hendrik dalam keterangannya.

?Hendrik menjelaskan, untuk mempermudah masyarakat, pengecekan status keaktifan JKN dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh di Google Play Store. Apabila warga mengalami kendala teknis atau administrasi, mereka dapat berkonsultasi langsung ke Kantor BPJS Kesehatan yang berlokasi di kawasan Grand Depok City (GDC).

?Selain penguatan skema JKN, Pemkot Depok juga menyiapkan solusi alternatif bagi warga yang belum terlayani program JKN tetapi memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Warga dalam kategori tersebut dapat memanfaatkan mekanisme Surat Jaminan Pelayanan (SJP).

?"Masyarakat yang belum dapat terlayani melalui skema JKN dapat memanfaatkan mekanisme SJP yang telah disiapkan oleh Pemkot Depok," terangnya.

?Ia menambahkan, ketersediaan mekanisme SJP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah agar seluruh warga Depok tetap mendapatkan hak dan akses terhadap layanan kesehatan secara memadai.