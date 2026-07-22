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Resmi Dibuka Akhir Juli, Sekolah Rakyat Terintegrasi Indramayu Siap Tampung Ratusan Siswa Baru

Rabu, 22 Juli 2026 – 10:00 WIB
Resmi Dibuka Akhir Juli, Sekolah Rakyat Terintegrasi Indramayu Siap Tampung Ratusan Siswa Baru - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, memastikan kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi siap melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 yang dijadwalkan mulai 31 Juli 2026.

Kepastian ini diperoleh setelah pembangunan infrastruktur fisik sekolah memasuki tahap akhir.

Ketua Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Indramayu, Iin Indrayati, menyatakan bahwa proyek kawasan pendidikan yang dibangun atas kolaborasi Pemkab Indramayu dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut telah mencapai fase aman untuk dimulainya proses pembelajaran.

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"Sekolah tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dan dirancang sebagai satu kawasan pendidikan terpadu yang melayani peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)," ujar Iin.

Ia menambahkan, kepastian kesiapan tersebut didapatkan setelah tim gabungan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi langsung terhadap kesiapan sarana maupun prasarana kompleks sekolah menjelang penerimaan peserta didik baru.

Kuota dan Target Siswa Baru

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Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi Indramayu tercatat menerima total 270 siswa baru, dengan rincian:

Jenjang SD: 90 siswa
Jenjang SMP: 90 siswa
Jenjang SMA: 90 siswa

Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Kemensos memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi siap menggelar MPLS mulai 31 Juli 2026 dengan total 370 siswa
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TAGS   Sekolah Rakyat Indramayu pemkab indramayu MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi kemensos RI kabupaten indramayu

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