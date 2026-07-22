Prakiraan Cuaca Jabodetabek 22–23 Juli 2026: Berawan, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sejak Rabu (22/7/2026) hingga Kamis (23/7/2026) pagi.

Meski demikian, potensi hujan ringan diprediksi tetap terjadi secara lokal di beberapa titik.

?Berdasarkan laporan resmi prakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku mulai Rabu pukul 07.00 WIB hingga Kamis pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada Rabu pagi hari (07.00–13.00 WIB) diprediksi cerah berawan hingga berawan.

?Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), ketebalan awan diperkirakan meningkat, sehingga kondisi cuaca secara umum bergerak menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

?Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), wilayah Jabodetabek umumnya bertahan dalam kondisi berawan hingga berawan tebal.

Namun, masyarakat yang berada di sebagian wilayah Jakarta Selatan diimbau untuk mengantisipasi potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat turun dalam skala lokal.

?Sementara itu, pada Kamis dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi cuaca diperkirakan masih berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan pada kurun waktu tersebut diprakirakan bergeser ke sebagian wilayah Kepulauan Seribu.