Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 Juli 2026: Dominan Cerah, Waspada Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu (22/7/2026) diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski demikian, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di sejumlah titik wilayah Jawa Barat.

?Berdasarkan laporan resmi prakiraan cuaca Wilayah Jawa Barat tanggal 22 Juli 2026, kondisi cuaca pada pagi hari (07.00–13.00 WIB) diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Kondisi cerah berawan ini diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB) di hampir seluruh wilayah.

?Meski kondisi udara secara umum cenderung kering dan cerah, terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ciamis pada kurun waktu siang hingga sore hari.

?Memasuki malam hari (19.00–01.00 WIB) hingga dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan tetap stabil pada kondisi cerah berawan.

?Secara umum, suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 30 hingga 90 persen.

Sementara itu, pergerakan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 48 kilometer per jam.