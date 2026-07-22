SIM Keliling Bandung Hari Ini Rabu 22 Juli 2026
Rabu, 22 Juli 2026 – 07:46 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Rabu (22/7/2026), layanan tersebut beroperasi di ITC Kebon Kalapa Jalan Moch Toha dan Tenth Avenue Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
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