Pemkot Depok Rilis SE Imunisasi 2026: Simak Jadwal dan Target Imunisasi Sesuai Usia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.7.2/407/Dinkes/2026 tentang Pelaksanaan Imunisasi di Kota Depok.

Langkah ini diambil untuk menggenjot capaian imunisasi daerah yang mencatatkan angka di bawah target nasional berdasarkan data Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

Dikeluarkan pada 17 Juni 2026, edaran tersebut menjadi acuan teknis guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029.

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Melalui edaran ini, Pemkot Depok menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor agar Kota Depok tidak menjadi kantong penyebaran Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Berdasarkan regulasi Kemenkes, target nasional yang harus dipenuhi mencakup capaian imunisasi bayi lengkap sebesar 99 persen, imunisasi campak bayi 99 persen.

Kemudian, imunisasi antigen baru pada bayi 98 persen, imunisasi bawah dua tahun (baduta) lengkap 95 persen, imunisasi anak sekolah dasar 99 persen, imunisasi lengkap 14 antigen 100 persen, imunisasi HPV anak sekolah 98 persen, serta imunisasi Tetanus Toksoid (TT2+) bagi wanita usia subur dan ibu hamil sebesar 97 persen.

Pemkot Depok juga memperinci kembali pemenuhan Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) sesuai kelompok usia:

Bayi (0–11 Bulan): Memperoleh vaksin HB0, BCG, Polio tetes, DPT-HB-Hib, Inactivated Polio Vaccine (IPV), Measles Rubella (MR), Rotavirus, dan Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV).

Anak Usia Baduta (12–24 Bulan): Mengikuti imunisasi lanjutan (booster) DPT-HB-Hib, booster MR, serta PCV lanjutan.

Anak Usia Sekolah: Mendapatkan imunisasi lanjutan sesuai jenjang pendidikan, meliputi MR, DT, Td, serta vaksin HPV khusus bagi anak perempuan.

Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil: Dimbau melengkapi imunisasi TT2+ sesuai dengan status imunisasi masing-masing.

Selain itu, seluruh anak didorong untuk memperoleh perlindungan menyeluruh melalui imunisasi lengkap 14 antigen.