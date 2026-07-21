Dipercaya Pasien Indonesia 25 Tahun, Mahkota Medical Centre Melaka Perluas Rumah Sakit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mahkota Medical Centre Melaka memperluas kapasitas layanan dengan membangun gedung rumah sakit baru setinggi 10 lantai.

Pengembangan tersebut ditargetkan meningkatkan kapasitas rumah sakit menjadi 430 tempat tidur pada 2029.

Langkah itu dilakukan untuk mengakomodasi permintaan layanan kesehatan yang terus meningkat, termasuk dari pasien internasional, khususnya Indonesia yang selama lebih dari 25 tahun menjadi salah satu pasar utama Mahkota Medical Centre.

Chief Executive Officer Mahkota Medical Centre, Teo Chin Yee mengatakan, gedung baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang rawat inap tambahan, pusat kanker yang lebih luas, ruang operasi, hingga unit perawatan intensif (ICU) berbasis teknologi pintar.

Selain itu, Mahkota juga akan menghadirkan laboratorium patologi digital, teknologi diagnostik yang lebih cepat dan akurat, serta konsep SMART Hospital guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien.

"Melalui investasi pada infrastruktur klinis, teknologi, dan sistem kerja yang lebih modern, kami ingin menghadirkan layanan kesehatan yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat posisi Mahkota sebagai rumah sakit swasta terbesar di Melaka pada 2029," kata Teo dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (21/7/2026).

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Tak hanya menambah fasilitas, Mahkota juga berencana meningkatkan jumlah perawat dan tenaga kesehatan sekitar 10 persen untuk mendukung pertumbuhan layanan kesehatan sekaligus sektor wisata medis di Melaka.

Mahkota selama ini dikenal sebagai salah satu rumah sakit swasta yang aktif mengembangkan inovasi layanan kesehatan di Malaysia.