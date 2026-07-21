Maliao Hadirkan Complete Beauty System, Solusi Makeup untuk Perempuan Aktif

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Di tengah gaya hidup perempuan modern yang semakin dinamis, kebutuhan akan makeup pun ikut berubah.

Kini, makeup tidak lagi sekadar menyempurnakan penampilan, tetapi telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang dituntut mampu bertahan mengikuti berbagai aktivitas.

Menjawab kebutuhan tersebut, Maliao resmi hadir di Indonesia dengan memperkenalkan Complete Beauty System.

Complete Beauty System hadir dengan rangkaian 22 produk makeup yang dirancang untuk mendukung kebutuhan perempuan modern akan makeup yang praktis.

Melalui campaign Maliao on the Go, Maliao ingin mengajak perempuan menjalani setiap aktivitas dengan lebih percaya diri melalui produk yang mampu mengikuti ritme keseharian mereka.

"Kami melihat perempuan modern memiliki gaya hidup yang semakin dinamis. Mereka membutuhkan makeup yang praktis, nyaman digunakan, namun tetap memiliki performa tinggi. Melalui campaign #MaliaoOnTheGo, kami ingin menghadirkan solusi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan tersebut," kata Marketing Director Maliao Indonesia Liu Vivi, dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

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Maliao menghadirkan Complete Beauty System, sebuah koleksi yang terdiri dari 22 produk makeup yang dirancang saling melengkapi untuk membantu perempuan membangun rutinitas makeup yang utuh.

Rangkaian itu mulai dari complexion, eye makeup, hingga lipstik product, dengan kualitas dan karakter yang konsisten.