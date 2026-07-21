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Wagub Jabar Dukung Warga Hajar Begal, Erwan: Harus Diberikan Efek Jera!

Selasa, 21 Juli 2026 – 18:45 WIB
Wagub Jabar Dukung Warga Hajar Begal, Erwan: Harus Diberikan Efek Jera! - JPNN.com Jabar
Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Erwan Setiawan turut merespons maraknya kasus pembegalan di Kota Bandung.

Orang nomor dua di Jabar itu pun sepakat dan mendukung dengan langkah kepolisian yang mempersilahkan warga untuk melawan pelaku begal, dengan syarat tidak sampai mati.

Erwan mengatakan, himbauan polisi tersebut bersifat terbuka kepada seluruh masyarakat dengan tujuan membela diri, apabila begal sudah mengancam.

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"Kalau Pak Kapolda sudah berstatemen seperti itu, ya kami dukung. Ya kami kan Forkopimda harus kompak, harus sama-sama, tidak boleh kita saling membantah," kata Erwan di Bandung, Selasa (21/7/2026).

Menurut Erwan, pernyataan polisi yang mempersilakan warga untuk melawan pelaku begal, sejatinya harus dicerna dengan bijak.

Warga tetap harus berperikemanusiaan, dengan tidak sampai menghilangkan nyawa pelaku.

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"Memang kita harus memberikan efek jera, jangan kebablasan. Jangan sampai warga yang jadi balik dituntut," tuturnya.

"Kita beri efek jera kepada para begal ini sehingga tidak ada lagi para begal. Istilahnya mereka berpikir ulang lah, baturannya (temannya) waktu dia kena dihajar sampai habis, ya dia juga akan berpikir ulang," lanjutnya.

Wagub Jabar Erwan Setiawan mendukung pernyataan Polda Jabar yang mempersilakan warga menghajar pelaku begal, tetapi syaratnya begini.
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