Tren Umrah Meningkat, Jemaah Diminta Cermat Memilih Agen Travel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah dan haji dinilai harus diimbangi dengan kehadiran penyelenggara perjalanan yang mampu memberikan pendampingan menyeluruh, tidak hanya pada aspek perjalanan, tetapi juga pembinaan ibadah.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Nakhla Tour Abdul Azis Al Owainy, bertepatan dengan peresmian kantor cabang Nakhla Tour di Jalan Bengawan, Kota Bandung pada Senin (20/7/2026).

Menurut Abdul Azis, tingginya antusiasme masyarakat menuju Tanah Suci membuat kualitas layanan biro perjalanan menjadi faktor yang semakin penting.

"Kami meyakini bahwa melayani tamu Allah adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kehadiran cabang Bandung menegaskan tekad kami untuk hadir lebih dekat, transparan, dan profesional bagi masyarakat Jawa Barat yang ingin menunaikan Umrah maupun Haji," kata Aziz dalam keterangannya, Senin (21/7).

"Harapan kami, setiap jemaah tidak hanya pulang dengan perjalanan yang nyaman, tetapi juga dengan bekal pembinaan yang membuat ibadahnya lebih khusyuk dan bermakna," sambungnya.

Dia mengatakan, penyelenggara perjalanan ibadah perlu memberikan pendampingan sejak tahap konsultasi, persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke Indonesia.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi penting agar jemaah tidak hanya memperoleh layanan perjalanan, tetap juga pemahaman ibadah yang memadai selama berada di Tanah Suci.

Nakhla Tour menyebut setiap keberangkatan didampingi ustaz lulusan Madinah yang memberikan bimbingan mulai dari manasik, pelaksanaan ibadah, hingga kajian selama perjalanan. Jemaah juga memperoleh kesempatan melakukan konsultasi pribadi terkait pelaksanaan ibadah.