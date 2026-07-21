Nekat! Pendaki Masuk Kawah Gunung Ciremai, Balai TNGC Buka Suara Soal Bahaya Gas Beracun

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Jawa Barat, menegaskan larangan keras bagi para pendaki maupun pengunjung untuk memasuki kawasan kawah Gunung Ciremai.

Peringatan tegas ini dikeluarkan menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas manusia di zona berbahaya tersebut.

?Kepala Balai TNGC, Toni Anwar, menyampaikan rasa keprihatinannya atas tindakan nekat sejumlah oknum pendaki yang tetap menerobos ke area kawah tanpa memedulikan aturan keselamatan.

?“Kami menyampaikan keprihatinan terkait masih adanya aktivitas pendakian yang masuk ke area kawah Gunung Ciremai,” ujar Toni dalam keterangan resminya di Kuningan.

?Toni menjelaskan, kawasan kawah Gunung Ciremai merupakan bagian dari zona inti taman nasional.

Kawasan tersebut ditutup untuk umum demi menjaga keselamatan jiwa pengunjung serta mempertahankan kelestarian ekosistem konservasi.

Menurutnya, segala aktivitas di kawah oleh pihak yang tidak berkompeten dan tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum.

?Lebih lanjut, pihak pengelola mengungkapkan bahwa kawah gunung api aktif ini memiliki tingkat risiko keselamatan yang sangat tinggi bagi manusia.