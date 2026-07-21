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Update Harga Logam Mulia dan Perak 21 Juli 2026: Cek Perincian Harga Emas Antam, Batik dan Perak Terbaru

Selasa, 21 Juli 2026 – 13:00 WIB
Update Harga Logam Mulia dan Perak 21 Juli 2026: Cek Perincian Harga Emas Antam, Batik dan Perak Terbaru - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pergerakan harga logam mulia domestik kembali mengalami penyesuaian pada perdagangan Selasa (21/7/2026).

Berdasarkan data resmi terbaru, harga dasar untuk komoditas emas batangan pecahan 1 gram kini dipatok pada level Rp2.601.000.

Sementara itu, setelah diperhitungkan dengan komponen pajak PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram tersebut berada di angka Rp2.607.503.

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?Bagi masyarakat atau investor yang mengincar ukuran terkecil, emas batangan pecahan 0,5 gram ditawarkan dengan harga dasar Rp1.350.500 atau Rp1.353.876 setelah pajak.

Untuk pecahan menengah seperti 5 gram dan 10 gram, masing-masing dijual dengan harga dasar Rp12.780.000 dan Rp25.505.000.

?Selain varian reguler, beragam produk emas tematik juga mengalami penyesuaian harga.

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Emas Batangan Gift Series pecahan 0,5 gram kini dijual dengan harga dasar Rp1.420.500, sedangkan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.751.000.

?Untuk kategori edisi khusus, Emas Batangan Imlek pecahan 8 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp21.662.800.

Simak update harga emas hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Harga emas batangan 1 gram kini berada di level Rp2.601.000 sebelum pajak
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