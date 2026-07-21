Update Harga Logam Mulia dan Perak 21 Juli 2026: Cek Perincian Harga Emas Antam, Batik dan Perak Terbaru

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pergerakan harga logam mulia domestik kembali mengalami penyesuaian pada perdagangan Selasa (21/7/2026).

Berdasarkan data resmi terbaru, harga dasar untuk komoditas emas batangan pecahan 1 gram kini dipatok pada level Rp2.601.000.

Sementara itu, setelah diperhitungkan dengan komponen pajak PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram tersebut berada di angka Rp2.607.503.

?Bagi masyarakat atau investor yang mengincar ukuran terkecil, emas batangan pecahan 0,5 gram ditawarkan dengan harga dasar Rp1.350.500 atau Rp1.353.876 setelah pajak.

Untuk pecahan menengah seperti 5 gram dan 10 gram, masing-masing dijual dengan harga dasar Rp12.780.000 dan Rp25.505.000.

?Selain varian reguler, beragam produk emas tematik juga mengalami penyesuaian harga.

Emas Batangan Gift Series pecahan 0,5 gram kini dijual dengan harga dasar Rp1.420.500, sedangkan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.751.000.

?Untuk kategori edisi khusus, Emas Batangan Imlek pecahan 8 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp21.662.800.