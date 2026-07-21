Kekeringan Meluas ke 12 Kelurahan, Pemkot Tasikmalaya Mulai Salurkan Ribuan Liter Air Bersih

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat, mulai mendistribusikan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak krisis air akibat musim kemarau.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Dudu, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan armada truk tangki guna menjangkau pemukiman masyarakat yang mengalaki kekeringan.

"Hari ini kami mendistribusikan tiga tangki air bersih, dengan kapasitas masing-masing tangki sebanyak 5.000 liter. Bantuan ini disalurkan ke daerah Kelurahan Singkup, Sukanagara, dan Sukamanah," ujar Dudu di Tasikmalaya, Senin (20/7/2026).

Berdasarkan laporan sementara yang diterima BPBD, sebanyak 12 kelurahan di Kota Tasikmalaya terdata mulai melanda kekeringan. Sumur dan sumber air yang biasa diandalkan warga setempat dilaporkan telah mengering.

"Jumlah daerah terdampak masih bersifat dinamis, namun hingga saat ini laporan sudah masuk dari 12 kelurahan," kata Dudu menambahkan.

Selain menyuplai air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya menerjunkan Tim Reaksi Cepat untuk memantau kondisi lapangan serta mendeteksi potensi sumber air alternatif yang masih dapat difungsikan. Pihak BPBD juga menyediakan dukungan logistik guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersisa.

Atas kondisi ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih selama masa tanggap kemarau.

Sementara itu, bantuan air bersih tersebut disambut baik oleh warga.