Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini: Jaksel hingga Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berlaku mulai Selasa (21/7/2026) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (22/7/2026) pukul 07.00 WIB.

Kondisi cuaca di kawasan Jabodetabek secara umum diprediksi didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, potensi hujan ringan tetap mengintai sejumlah titik pada siang hingga sore hari.

Pada Selasa pagi pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di seluruh wilayah Jabodetabek diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), tutupan awan mulai meningkat menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, BMKG memprakirakan adanya potensi hujan berintensitas ringan di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diperkirakan cenderung berawan hingga berawan tebal.

Kondisi serupa berlanjut pada dini hari, Rabu (22/7/2026) pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, dengan cuaca secara umum berkisar antara cerah berawan hingga berawan tebal.